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Решить приведённое квадратное уравнение!!
Алгебра
Решить приведённое квадратное уравнение!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)x=-2+-√4+5=-2+-3 x=-5 x=1 3)x=4+-√16+9=4+-5 x=9 x=-1
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