Что такое разрядные слогаемые

Математика
Что такое разрядные слогаемые
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Ответ(ы):
Гость:
Любое натуральное многозначное можно представить виде суммы разрядных слогаемых
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