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Превращаться,превратиться,превращусь. укажи их грамматические основы
Русский язык
Превращаться,превратиться,превращусь. укажи их грамматические основы
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