Помогите решить a-b+a^2-b^2

Алгебра
Помогите решить a-b+a^2-b^2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
a-b+a^2-b^2=a-b+(a-b)(a+b)=(a-b)(a+b+1)
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