Проверочное слово к слову устраивает

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Проверочное слово к слову устраивает
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Автор: Гость
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Гость:
Может быть Строить или устроить
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