Проверьте орфографии и пунктуации( желательно оценить сочинение от 1 до 5 =D) Состраданье, как я понимаю, это способность принять и прочувствовать те негативные эмоции , которые испытывает тот или иной человек, а в итоге понят...

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Сострадание, как я понимаю, - (ТИРЕ) это способность принять и прочувствовать те негативные эмоции , которые испытывает тот или иной человек, а в итоге понять его и пожалеть.Актуальность проблемы 'cострадания" в НАШЕМ обществе в НАШИ (ПОВТОРЫ) дни бесспорна. Ведь если ты пройдешь мимо того человека , которому стало, например, (ЗАПЯТЫЕ) плохо (ЗАПЯТОЙ НЕТ) со словами "ему обязательно помогут, а у меня много дел, мне некогда ", то подумай о том, что на его месте можешь оказаться ты или твои близкие, и мимо тебя будут так же (РАЗДЕЛЬНО) будут проходить прохожие , как и ты. Эта проблема поднимается на страницах произведения А.Чехова "Тоска". У главного героя (ЗАПЯТОЙ НЕТ) старика Ионна умер сын, его после это разрывает на двое горе и тоска по сыну. В поисках утешения (ЗАПЯТОЙ НЕТ) он пытается разделитЬ свое горе с другими людьми, но всем все равно (ПРОБЕЛ) , им не до этого... В конце концов, он находит того , кто выслушает его. Это была его лошаденка. Он и излил ей свою душу, и она разделил его утрату. Тем самым Чехов дает понять, что даже животные имеют теплоту своей души, в отличие от людей. (Вывод я так и не смог придумать)