Падежи над существительными!Сегодня (поглядывал) я на снегу следы зверушек и птиц. И вот что по этим следам (Дочитал): белка пробилась сквозь снегу в мох, достала там с осени припрятанные два ореха, Потом (набежала) десяток мет...

Русский язык

Падежи над существительными!Сегодня (поглядывал) я на снегу следы зверушек и птиц. И вот что по этим следам (Дочитал): белка пробилась сквозь снегу в мох, достала там с осени припрятанные два ореха, Потом (набежала) десяток метров опять нырнула, опять (поставила) на снегу скорлупу и через несколько метров (доделала) третью вылазку. Что за чудо?

Автор: Гость