Падежи над существительными!Сегодня (поглядывал) я на снегу следы зверушек и птиц. И вот что по этим следам (Дочитал): белка пробилась сквозь снегу в мох, достала там с осени припрятанные два ореха, Потом (набежала) десяток мет...
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Падежи над существительными!Сегодня (поглядывал) я на снегу следы зверушек и птиц. И вот что по этим следам (Дочитал): белка пробилась сквозь снегу в мох, достала там с осени припрятанные два ореха, Потом (набежала) десяток метров опять нырнула, опять (поставила) на снегу скорлупу и через несколько метров (доделала) третью вылазку. Что за чудо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снегу(П.п) зверушек,птиц(Р.п) следам(Д.п)осени(Р.п)метров(Р.п)снегу(П.п)скорлупу(В.п)
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