Как вы думаете,как сказывалось военное и послевоенное положение на поведение и личность подростка
Обществознание
Как вы думаете,как сказывалось военное и послевоенное положение на поведение и личность подростка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Военное положение очень сказывалось на подростках. Во-первых они всё видели:как убивают людей, калечат и у них уже сломлена психика, а во вторых в будущем они могут всё это повторять или же стать неуравновешенным
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