Помогите пожалуйста сделать по примеру Гнать,добежать, скакать, решить,отгадать,сберегать Пример: Держать (2спр.)-держащий
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Помогите пожалуйста сделать по примеру Гнать,добежать, скакать, решить,отгадать,сберегать Пример: Держать (2спр.)-держащий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гнать(2)-гоняющий Добежать(2)-добегающий Скакать(1)-скачущий Решить(2)-решающий Отгадать(1)-отгадывающий Сберегать(1)-сберегающий
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