В полном мешке содержится в 5 раз больше сахара чем в открытом. Когда из полного ме??ка взяли 10 кг сахара, то в нем стало на 30 кг больше, чем в открытом мешке. Сколько кг сахара было в полном мешке?
Математика
В полном мешке содержится в 5 раз больше сахара чем в открытом. Когда из полного ме??ка взяли 10 кг сахара, то в нем стало на 30 кг больше, чем в открытом мешке. Сколько кг сахара было в полном мешке?
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Гость:
Незнаю незнаю незнаю я
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