В полном мешке содержится в 5 раз больше сахара чем в открытом. Когда из полного ме??ка взяли 10 кг сахара, то в нем стало на 30 кг больше, чем в открытом мешке. Сколько кг сахара было в полном мешке?

Математика

В полном мешке содержится в 5 раз больше сахара чем в открытом. Когда из полного ме??ка взяли 10 кг сахара, то в нем стало на 30 кг больше, чем в открытом мешке. Сколько кг сахара было в полном мешке?

Автор: Гость