Что даёт машиностроение химической промышленности

География
Что даёт машиностроение химической промышленности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Машиностроение создаёт робототехнику что значительно упрощает производства в химической промышленности и минимизирует вмешательство человека в производство химической промышленности,так как человеческий фактор может повлиять на многое.
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