Решить систему уравнений методом Гаусса) Заранее спасибо
Математика
Решить систему уравнений методом Гаусса) Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решить систему уравнений методом Гаусса) Заранее спасибо/////.... Мне кажется система не имеет решения т.к. одна строчка с коэффициентами состоит из нулей, следовательно матрица нулевая...
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