Помогите вместо точек нажо вставить нужные слова
Немецкий язык
Помогите вместо точек нажо вставить нужные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ABC-Schützen, gelegt, hat, hat. за ошибки не отвечаю, ну если вдруг будут.
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