Кроссворд на тему гидра с ответами.

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Кроссворд "Внешние и внутренне строение гидры" 1. Симметрия тела гидры.2. Клетки, расположенные одним концом наружу, другим – крепятся к базальной мембране. 3. Клетки, лежащие на базальной мембране.4. Недифференцированные клетки, дающие начало сем типам клеток гидры.5. Наружный слой клеток гидры.6. Мембрана, располагающаяся между наружным и внутренним слоем клеток гидры.7. Клетки, с помощью которых гидра прикрепляется к подвижным объектам и выделяют в кишечную полость пищеварительные ферменты.8. Обоеполость.9. «Многоногий», водный организм мешковидной вытянутой формы, достигающий 1,5 см в длину.10. Внутренний слой клеток гидры. 11. Клетки, расположенные по всей эктодерме, но особенно их много на щупальцах и вокруг рта.