Помогите пожалуйста!!!! Написать предложения с данными глаголами и управлениями: berühren akk kennen lernen akk teilnehmen an dat trösten akk sich bekannt machen mit dativ begegnen dativ

Немецкий язык

Помогите пожалуйста!!!! Написать предложения с данными глаголами и управлениями: berühren akk kennen lernen akk teilnehmen an dat trösten akk sich bekannt machen mit dativ begegnen dativ

Автор: Гость