Помогите пожалуйста!!!! Написать предложения с данными глаголами и управлениями: berühren akk kennen lernen akk teilnehmen an dat trösten akk sich bekannt machen mit dativ begegnen dativ
Немецкий язык
Помогите пожалуйста!!!! Написать предложения с данными глаголами и управлениями: berühren akk kennen lernen akk teilnehmen an dat trösten akk sich bekannt machen mit dativ begegnen dativ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Wir nehmen an dem Wettbewerb teil. Er hat seine lieben Frau gestern können gelernt. Ich habe mich bekannt mit ihm gemacht.
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