Значение слова информация работа со словарем

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Информация - (от лат. informatio - разъяснение - изложение), первоначальная- сведения, передаваемые людьми устным, письменным или другим способом (спомощью условных сигналов, технических средств и т. д.); с сер. 20 в.общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между людьми, человеком иавтоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном ирастительном мире; передачу признаков от клетки к клетке, от организма корганизму (см. Генетическая информация); одно из основных понятийкибернетики