Значение слова информация работа со словарем

Информатика
Значение слова информация работа со словарем
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Гость:
Информация - (от лат. informatio - разъяснение - изложение), первоначальная-  сведения, передаваемые людьми устным, письменным или другим способом (спомощью условных сигналов, технических средств и т. д.); с сер. 20 в.общенаучное  понятие, включающее  обмен сведениями между людьми, человеком иавтоматом, автоматом и автоматом;  обмен сигналами в животном ирастительном мире; передачу признаков от клетки к клетке, от организма корганизму (см. Генетическая информация);  одно из основных понятийкибернетики
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