Проводимые в России реформы одни газеты оценивают положительно, другие - отрицательно. Считаете ли вы эту разноголосицу нормальной? Объясните свою точку зрения.
Обществознание
Проводимые в России реформы одни газеты оценивают положительно, другие - отрицательно. Считаете ли вы эту разноголосицу нормальной? Объясните свою точку зрения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,считаю!Ведь в некоторых газетах очень много лжи и т.д Что вызывает некие конфликты между людьми.А так же меняет точку зрения людей в отрицательную сторону. Государство само в праве решать что нужно видеть людям ,а что нет. Даю совет)Пиши из всех ответов по некоторым частям)Лучше получится)
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