Пружина жестокостью 4×10^2н/м растянулась на 0.3 м. Найдите силу упругости действующую на пружину

Физика
Пружина жестокостью 4×10^2н/м растянулась на 0.3 м. Найдите силу упругости действующую на пружину
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ырс*19+ гуйки 2015 ачячячячячя чямадан
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