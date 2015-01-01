Пружина жестокостью 4×10^2н/м растянулась на 0.3 м. Найдите силу упругости действующую на пружину
Физика
Пружина жестокостью 4×10^2н/м растянулась на 0.3 м. Найдите силу упругости действующую на пружину
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Гость:
Ырс*19+ гуйки 2015 ачячячячячя чямадан
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