Пружина жестокостью 4×10^2н/м растянулась на 0.3 м. Найдите силу упругости действующую на пружину

Физика

Пружина жестокостью 4×10^2н/м растянулась на 0.3 м. Найдите силу упругости действующую на пружину

Автор: Гость