Првер правильно ли подобраны проверочные слова.Запеши пары слов,исправлая ошибки в подборе проверочных.
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Првер правильно ли подобраны проверочные слова.Запеши пары слов,исправлая ошибки в подборе проверочных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эмм...А где собственно проверочные слова?
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