1) Начертите прямой угол AOB. Проведите биссектрису OC. Сколько градусов содержит угол AOC. 2) Начертите развернутый угол EOK. Проведите биссектрису OF. Сколько градусов содержит угол EOF? Какие углы получились при этом? Сдела...

Математика
1) Начертите прямой угол AOB. Проведите биссектрису OC. Сколько градусов содержит угол AOC. 2) Начертите развернутый угол EOK. Проведите биссектрису OF. Сколько градусов содержит угол EOF? Какие углы получились при этом? Сделайте вывод. (Задание для 5-ого класса) (Буду очень благодарен за помощь вашу если ответите на вопрос)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45,т.к. биссектриса делит угол пополам 2)90, прямые вывод:биссектриса делит угол пополам, половина развернутого угла-прямой угол.
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