Устроиство в цветочном горшке для отхода воды

Технология
Устроиство в цветочном горшке для отхода воды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Устройство для отвода воды называется дринаж
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