|Х-5|=0 решите уравнение

Математика
|Х-5|=0 решите уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри там во 2.надо 0+5=5 потом надои значит x=5 модуль равно 5
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