Поставте ответ ДА/НЕТ если уровень инфляции состовляет 10 процентов в неделю, то такая инфляция называеться гиперинфляция

Экономика

Поставте ответ ДА/НЕТ если уровень инфляции состовляет 10 процентов в неделю, то такая инфляция называеться гиперинфляция

Автор: Гость