Поставте ответ ДА/НЕТ если уровень инфляции состовляет 10 процентов в неделю, то такая инфляция называеться гиперинфляция

Экономика
Поставте ответ ДА/НЕТ если уровень инфляции состовляет 10 процентов в неделю, то такая инфляция называеться гиперинфляция
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, такая инфляция называется гиперинфляцией.
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