Что такое миграция? Мигранты из Молдовы в Россию

География
Что такое миграция? Мигранты из Молдовы в Россию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миграция - переселение населения из одной страны в другую страну.
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