Пушкин не случайно посвящает первые и последние строки поэмы "Полтава" Марии. С ка??ой целью он это делает? Пожалуйста, очень нужно!

Литература
Пушкин не случайно посвящает первые и последние строки поэмы "Полтава" Марии. С ка??ой целью он это делает? Пожалуйста, очень нужно!
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Автор: Гость
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Гость:
Мария - украинизированный персонаж, но по сути является типичной байронической героиней: свежей как "вешний цвет", стройной "как тополь", с грудью "белой, как пена". При этом её образ скромной, разумной, пылкой и наивной девушки, до конца первой части не догадывающейся о заговоре Мазепы, а до конца второй части не подозревающей, что её возлюбленный решил казнить её отца. Беспредельно наивной Марией движет единственное чувство: любовь. Сначала это дочерняя любовь к отцу, затем любовь к старому и мудрому вождю Мазепе. Пушкин отдельно подчёркивает, что Мария - крёстная дочь Мазепы, делая их союз вдвойне беззаконным. Первое бегство из родительского дома перерастает во второе бегство, из дома Мазепы. Внезапно ощутив, как страшна реальность и коварна любовь, Мария утрачивает смысл жизни и вместе с ней разум. В конце поэмы Мария произносит страшный приговор Мазепе, который убегает вместе с Карлом от мощи Петра. Цитаты Твоим сединам так пристанет Корона царская! Когда же вдруг меж казаков Позор Мариин огласился И беспощадная молва Ее со смехом поразила, И тут Мария сохранила Над ним привычные права. Но если кто хотя случайно Пред ним Мазепу называл, То он бледнел, терзаясь тайно, И взоры в землю опускал. Мария, бедная Мария, Краса черкасских дочерей! Не знаешь ты, какого змия Ласкаешь на груди своей.
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