Пусть K,L и M-множество букв ,с помощью которых записываются соответственно слова ''??има '',''озимый '',''зимовье ''.Запишите каждое из этих множеств .Найдите множество :б)KULUM
Математика
Пусть K,L и M-множество букв ,с помощью которых записываются соответственно слова ''??има '',''озимый '',''зимовье ''.Запишите каждое из этих множеств .Найдите множество :б)KULUM
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К = { з, и, м, а } L = { о, з, и, м, ы, й} M = {з, и, м, о, в, ь, е}К∪L∪M= { з, и, м, а о,ы, йв, ь, е}
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