Пусть K,L и M-множество букв ,с помощью которых записываются соответственно слова ''??има '',''озимый '',''зимовье ''.Запишите каждое из этих множеств .Найдите множество :б)KULUM

Математика
Пусть K,L и M-множество букв ,с помощью которых записываются соответственно слова ''??има '',''озимый '',''зимовье ''.Запишите каждое из этих множеств .Найдите множество :б)KULUM
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К = {  з, и, м, а  }             L = { о, з, и, м, ы, й}           M = {з, и, м, о, в, ь, е}К∪L∪M= {  з, и, м, а о,ы, йв, ь, е}

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