Put the verbs into correct cjlumn

Английский язык
Put the verbs into correct cjlumn
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Поставьте глаголы в правильнойи форме(порядку)
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