Путешественники проехали всего 860 км., из них на автобусе на 460 км. меньше, чем на по??зде. Сколько часов они были в пути, если скорость автобуса 50 км/ч., а поезда- 66 км/ч.? Помогите без иксов !!!!!!
Математика
Путешественники проехали всего 860 км., из них на автобусе на 460 км. меньше, чем на по??зде. Сколько часов они были в пути, если скорость автобуса 50 км/ч., а поезда- 66 км/ч.? Помогите без иксов !!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы на поезде проехали столько же сколько и автобусе путь стал бы короче на 460 км 860-460=400 км составил бы путь на поезде и автобусе значит путь на автобусе составляет 400:2=200 км 860-200=660 км проехали на поезде (проверка 660-200=460 км как в условии) ну дальше все понятно 200:50=4 ч на автоб 660:66=10 ч на поезде итого 10+4=14 ч
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