(python). Длина Московской кольцевой автомобильной дороги —109 километров. Байкер Вас?? стартует с нулевого километра МКАД и едет со скоростью v километров в час. На какой отметке он остановится через t часов? Входные данные Программа получает на вход значение v и t. Если v0, то Вася движется в положительном направлении по МКАД, если же значение v0, то в отрицательном. (Гарантируется, что исходные числа - целые и находятся в промежутке от -1000 до +1000). Нужно написать на python Моей сооброжалки хватило только на это: s = 109 v = int(input()) t = int(input()) x = (0+(t*v)) if x gt;=s: while xgt;s: x = (x-s) if v lt; 0: x = (s+(t*v)) if x gt; s: x = x+s print (x) Можете отталкиваться от этой, но она всё равно неправильная. Блоки не сохранились, ну и боженька с ними

