Пж сделайте мне под номером 3 даю 20 бал
Алгебра
Пж сделайте мне под номером 3 даю 20 бал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-8 = 0,2 0,2*5 = 10 вот так как бы
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