Пж срочно морфологический разбор слов холодный обжигает полетишь и падение
Русский язык
Пж срочно морфологический разбор слов холодный обжигает полетишь и падение
Ответ(ы) на вопрос:
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Холодный Начальная форма: холодный Часть речи: Прилагательный Обжигает Начальная форма: Обжигать Часть речи: глагол Грамматика: 3 лицо,единственное число, настоящие время Полетишь Начальная форма: полететь Часть речи: Глагол Грамматика: 2 лицо, будущее время, единственное число Падение Начальная форма: Падение Часть речи: Существительное Грамматика: Единственное число, средний род, неодушевлённое, именительный падеж.
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