Пжжжжж177 ааааае. проооошууу

Гость: Гость:

Марина предлагает Саше фрукты. Серёжа смотрит на торт. Максим пьёт чай из кружки. Алина держит в руке конфету. На большой тарелке лежит торт. Дополнения: фрукты,торт,чай,из кружки,конфету,торт. В косвенном падеже:предлагает фрукты и предлагает Саше