Пжжжжж177 ааааае. проооошууу
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Пжжжжж177 ааааае. проооошууу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марина предлагает Саше фрукты. Серёжа смотрит на торт. Максим пьёт чай из кружки. Алина держит в руке конфету. На большой тарелке лежит торт. Дополнения: фрукты,торт,чай,из кружки,конфету,торт. В косвенном падеже:предлагает фрукты и предлагает Саше
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Сачыненне на тэму "Зброяй сатыры. Зброяй праўды" Кандрат Крапіва. Даю много баллов, очень срочно надо. Буду очень благодарна!
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