Пжжжжж177 ааааае. проооошууу

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Пжжжжж177 ааааае. проооошууу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марина предлагает Саше фрукты. Серёжа смотрит на торт. Максим пьёт чай из кружки. Алина держит в руке конфету. На большой тарелке лежит торт. Дополнения: фрукты,торт,чай,из кружки,конфету,торт. В косвенном падеже:предлагает фрукты и предлагает Саше
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