Сачыненне на тэму "Зброяй сатыры. Зброяй праўды" Кандрат Крапіва. Даю много баллов, очень срочно надо. Буду очень благодарна!

Беларуская мова
Сачыненне на тэму "Зброяй сатыры. Зброяй праўды" Кандрат Крапіва. Даю много баллов, очень срочно надо. Буду очень благодарна!
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Автор: Гость
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Гость:
Жукавериха сама пиши и саморазвивайся!
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