Сачыненне на тэму "Зброяй сатыры. Зброяй праўды" Кандрат Крапіва. Даю много баллов, очень срочно надо. Буду очень благодарна!
Беларуская мова
Сачыненне на тэму "Зброяй сатыры. Зброяй праўды" Кандрат Крапіва. Даю много баллов, очень срочно надо. Буду очень благодарна!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жукавериха сама пиши и саморазвивайся!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
География
Люди подалуйста даю 11 балов ! Как найти часоврй пояс токио,астаны ,канберы и ваши??гтона? С решением и объяснением пожалуста зарание спасиб)