Сачыненне на тэму "Зброяй сатыры. Зброяй праўды" Кандрат Крапіва. Даю много баллов, очень срочно надо. Буду очень благодарна!

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Сачыненне на тэму "Зброяй сатыры. Зброяй праўды" Кандрат Крапіва. Даю много баллов, очень срочно надо. Буду очень благодарна!

Автор: Гость