Қайнат ,тазалан ,өсір ,келтір ,үйрет ,жинаттыр ,бар ,айт

Қазақ тiлi
Қайнат ,тазалан ,өсір ,келтір ,үйрет ,жинаттыр ,бар ,айт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ет пісіру үшін алдымен суды қайнат. Моншага барып тазалан. Шашынды ұзын етіп өсір. Өз - өзіңді жөнге келтір. Айжанға тамақ жасауды үйрет. Айдынға үйді жинаттыр. Бар сабағынды оқы. Не туралы ойлап тұрғанынды айт.
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