R1- 4 Ом, R2- 6 Ом, U0= 24В. НАЙТИ СИЛУ ТОКА. ПОМОГИЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО ФИЗИКЕ

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Вопрос в том, как соединены сопротивления. Возможны два варианта. 1.Последовательно. Тогда R = R₁ + R₂ = 4+6 = 10 Ом. Ток равен U/R = 24/10 = 2,4 А. 2. Параллельно. Тогда R = R₁R₂/(R₁+R₂) 24/10 = 2,4 Ом Общий ток равен U/R = 24/2,4 = 10 А. Через R₁ течёт ток 6 А, через R₂ ток 4 А