Рабочей за восмичесовый рабочей деньвытачивает 80 деталей а его ученик работает 6 ??асов в день и вытачивает за 1 час рабочей чем его ученик? измени вопрос зодачи чтобы она решилась так 80:8+42:6

Математика

Рабочей за восмичесовый рабочей деньвытачивает 80 деталей а его ученик работает 6 ??асов в день и вытачивает за 1 час рабочей чем его ученик? измени вопрос зодачи чтобы она решилась так 80:8+42:6

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