Выполни вычисления 1 дм 2 см + 5 дм 7 см. 8 м 8 дм +3 м 7 дм. 6 дм 8 см+2 дм 2 см. 4 м 7 дм - 37 дм. 9 дм 3 см -93 см . 2 дм 7 см +53 см. 5 лм 6 см+ 44 см. 7 м 4 см + 8 дм.
Математика
Выполни вычисления 1 дм 2 см + 5 дм 7 см. 8 м 8 дм +3 м 7 дм. 6 дм 8 см+2 дм 2 см. 4 м 7 дм - 37 дм. 9 дм 3 см -93 см . 2 дм 7 см +53 см. 5 лм 6 см+ 44 см. 7 м 4 см + 8 дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6 дм 9см 2) 9 дм 3) 1 м 4) 0 5) 8 дм 6) 1 с 7) 78 дм 4 см
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