Построй два круга радиусом 2 см. Проведи в каждом из них 2 прямые линии так чтобы пе??вый круг делился на 4 равные части, а второй на 2 равные и 2 неравные части
Математика
Построй два круга радиусом 2 см. Проведи в каждом из них 2 прямые линии так чтобы пе??вый круг делился на 4 равные части, а второй на 2 равные и 2 неравные части
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