Пожалуйста помогите вставить слова СРОЧНО !!!

Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите вставить слова СРОЧНО !!!
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