Катер за 4 часа по озеру проходит то же расстояние,что и за 6 часов против течения.Н??йти собственную скорость катера,если скорость течения 2 км\ч.

Математика
Катер за 4 часа по озеру проходит то же расстояние,что и за 6 часов против течения.Н??йти собственную скорость катера,если скорость течения 2 км\ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость катера - x Составим уравнение , где правая и левая чатсть одно и тоже расстояние x*4=(x-2)*6 4x=6x-12 2x = 12 x=6 Ответ 6 км/ч. Еслм вы обнаружили ошибку в решении или что-то непоняли , то напишите , пожалуйста , автору . Powered by Plotofox.
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