Работники банка Алексей, Юрий и Даниил вместе оформили 116 кредитов. Юрий оформил н?? 4 кредита больше чем Алексей, но на 3 кредита меньше, чем Даниил. Сколько кредитов оформил каждый работник банка? (СДЕЛАТЬ ЭТО УРАВНЕНИЕМ!!!...

Математика
Работники банка Алексей, Юрий и Даниил вместе оформили 116 кредитов. Юрий оформил н?? 4 кредита больше чем Алексей, но на 3 кредита меньше, чем Даниил. Сколько кредитов оформил каждый работник банка? (СДЕЛАТЬ ЭТО УРАВНЕНИЕМ!!!!!!)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х кредитов оформил Алексей Тогда (х+4) кредитов оформил Юрий А (х+(х+4))+ 3 кредитов оформил Даниил х+х+4+х+х+4+3=116 4х+4+4+3=116
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На столе лежа 18 карандашей. Двое учеников по очереди берут один,два,или три каранд??ша. Проиграет тот,кто возьмет последний карандаш. Как должен и...
Ответить
Биология
Центр коленного рефлекса
Ответить
Математика
Помогите плиз с 3 задачами. Задача №1: Школа купила 30 пар лыж по 6р. За пару и 10 пар лыж по 10 р. за пару. Сколько стоят все лыжи? Задача №2: У...
Ответить
География
Установите разницу между поясным временем в Одессе и Торонто
Ответить
Русский язык
1. Дано предложение: Выпорхнувшая из клетки забавная птица. 2. Найди в предложени?? причастие и выпиши его: Выпорхнувшая 3. Выпиши суффикс,...
Ответить