Работники банка Алексей, Юрий и Даниил вместе оформили 116 кредитов. Юрий оформил н?? 4 кредита больше чем Алексей, но на 3 кредита меньше, чем Даниил. Сколько кредитов оформил каждый работник банка? (СДЕЛАТЬ ЭТО УРАВНЕНИЕМ!!!...

Математика

Работники банка Алексей, Юрий и Даниил вместе оформили 116 кредитов. Юрий оформил н?? 4 кредита больше чем Алексей, но на 3 кредита меньше, чем Даниил. Сколько кредитов оформил каждый работник банка? (СДЕЛАТЬ ЭТО УРАВНЕНИЕМ!!!!!!)

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