Работники банка Алексей, Юрий и Даниил вместе оформили 116 кредитов. Юрий оформил н?? 4 кредита больше чем Алексей, но на 3 кредита меньше, чем Даниил. Сколько кредитов оформил каждый работник банка? (СДЕЛАТЬ ЭТО УРАВНЕНИЕМ!!!...
Математика
Работники банка Алексей, Юрий и Даниил вместе оформили 116 кредитов. Юрий оформил н?? 4 кредита больше чем Алексей, но на 3 кредита меньше, чем Даниил. Сколько кредитов оформил каждый работник банка? (СДЕЛАТЬ ЭТО УРАВНЕНИЕМ!!!!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х кредитов оформил Алексей Тогда (х+4) кредитов оформил Юрий А (х+(х+4))+ 3 кредитов оформил Даниил х+х+4+х+х+4+3=116 4х+4+4+3=116
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