. "Рабыня раньше,а теперь свободная!" - произносит афинянин со свитком в руках. Как его имя ? О какой "рабыне" идет речь ? Почему одни люди сбрасывают в пропасть камни а другие с хмурым видом стоят поодаль ? Какое событие из ис...
История
. "Рабыня раньше,а теперь свободная!" - произносит афинянин со свитком в руках. Как его имя ? О какой "рабыне" идет речь ? Почему одни люди сбрасывают в пропасть камни а другие с хмурым видом стоят поодаль ? Какое событие из истории Древних Афин изображено на рисунке?
Ответ(ы):
Гость:
Имя его - Солон — афинский политик, законодатель и поэт, один из «семи мудрецов» Древней Греции. . Согласно сообщению Диогена Лаэртского, Солон написал 5 тысяч элегических двустиший, от которых сохранилось 219 стихов. В 594 году до н. э. правителю Солону было поручено примирить демос и аристократов в Афинах. Солон происходил из знатной, но обедневшей семьи. Он был известен как смелый воин, поэт и оратор. Солон, опираясь на поддержку созванного им народного собрания, провел реформы -- преобразования -- в положении демоса и в управлении государством. Долги крестьян были отменены. Афиняне, попавшие в рабство за долги, получили свободу. Запрещалось и впредь обращать за долги афинян рабов. Солон писал, что лучшей свидетельницей его деятельности является сама: “Мать черная, земля многострадальная, С которой сбросил я позорные столбы, Рабыня раньше, а теперь свободная На родину в Афины, в наш прекрасный град, Вернул я многих на чужбину проданных Освободил и здесь на милой родине Рабов, дрожавших перед волею господ”. Солон“Об отмене долгового рабства”. "Рабыня" -это Афинская земля. )
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