Радиус окружности вписанной в равносторонний треугольник равен 12 найдите высоту этого треугольника

Гость: Гость:

Дано Δ - равносторонний r = 12 h - ? Решение 1) В равностороннем треугольнике r = а/(2√3) где а - сторона треугольника а = r * 2√3 2)В равностороннем треугольнике высота h = a * √3/2 Подставим вместо а его выражение из первого действия h = (r * 2√3) * √3/2 = 3 * r h = 3 * 12 = 36 h = 36 Ответ: h = 36