Радиус окружности вписанной в равносторонний треугольник равен 12 найдите высоту этого треугольника

Математика
Радиус окружности вписанной в равносторонний треугольник равен 12 найдите высоту этого треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Δ - равносторонний r = 12  h - ? Решение 1) В равностороннем треугольнике  r = а/(2√3)   где а - сторона треугольника а = r * 2√3 2)В равностороннем треугольнике высота h = a * √3/2 Подставим вместо а его выражение из первого действия h = (r * 2√3) * √3/2 = 3 * r h = 3 * 12 = 36             h = 36 Ответ: h = 36
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