Ракета летит 7 км в секунду. За сколько секунд ракета пролетит 10000 км.Затем перевес??и в минуты
Математика
Ракета летит 7 км в секунду. За сколько секунд ракета пролетит 10000 км.Затем перевес??и в минуты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=s/v=10000/7=1428.6 с 1428,6 с = 23,8 мин
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