Ракета летит 7 км в секунду. За сколько секунд ракета пролетит 10000 км.Затем перевес??и в минуты

Математика

Ракета летит 7 км в секунду. За сколько секунд ракета пролетит 10000 км.Затем перевес??и в минуты

Автор: Гость