Ранняя ива распустилась , и к ней прилетела пчела.Загудели шмели, заскрепели жуки.??вонкими голосами запели дрозды.Свистела иволга.Урчали и квакали лягушки.В берсняке куковала кукушка ,а в сосновом бору пел зяблик Задание Подч...
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Ранняя ива распустилась , и к ней прилетела пчела.Загудели шмели, заскрепели жуки.??вонкими голосами запели дрозды.Свистела иволга.Урчали и квакали лягушки.В берсняке куковала кукушка ,а в сосновом бору пел зяблик Задание Подчеркни в предложениях грамматическую основу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ива распустилась; прилетела пчела; загудели шмели; заскрипели жуки; запели дрозды; свистела иволга; урчали и квакали лягушки; куковала кукушка; пел зяблик.
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