Ранняя ива распустилась , и к ней прилетела пчела.Загудели шмели, заскрепели жуки.??вонкими голосами запели дрозды.Свистела иволга.Урчали и квакали лягушки.В берсняке куковала кукушка ,а в сосновом бору пел зяблик Задание Подч...

Русский язык

Ранняя ива распустилась , и к ней прилетела пчела.Загудели шмели, заскрепели жуки.??вонкими голосами запели дрозды.Свистела иволга.Урчали и квакали лягушки.В берсняке куковала кукушка ,а в сосновом бору пел зяблик Задание Подчеркни в предложениях грамматическую основу

Автор: Гость