Написать время по английски двенадцать часов сорок минут
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Написать время по английски двенадцать часов сорок минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
twelve forty вот держи))
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