Написать время по английски двенадцать часов сорок минут

Английский язык
Написать время по английски двенадцать часов сорок минут
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Гость:
 twelve forty вот держи))
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