Из данных слов составьте предложения.Запишите их в такой последовательности,чтобы получился связный текст. 1.в,39 букв,армянский алфавит 2.Месроп Маштоц,Греция,в,получить образование 3.его,могила,находиться,в,село Ошакан 4.созд...

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В 405 году Месроп Маштоц создал армянский алфавит.В армянском алфавите 39 букв.Месроп Маштоц получил образование в Греции.Он был во многих странах и изучил разные языки.Он написал учебник и открыл первые армянские школы.Его могила находится в селе Ошакан.