Помогите пожалуйста кому не сложно!)

Математика
Помогите пожалуйста кому не сложно!)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 17* 3000=51000 2)51000+20000=71000 3)400*2= 800 л качает второй насос 3) 800+400=1200 4) 1200*17=20400 5) 71000-20400= 50600 ответ судно не затонет
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