В треугольнике ABC известно,что угол C=90 градусов,угол A=30 градусов,отрезok BM биссектриса треугольника.найдите катет AC,если BM=6 см.
Геометрия
В треугольнике ABC известно,что угол C=90 градусов,угол A=30 градусов,отрезok BM биссектриса треугольника.найдите катет AC,если BM=6 см.
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