Стружка, пирожки, салазки, перевязка какая здесь ошибка?
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Стружка, пирожки, салазки, перевязка какая здесь ошибка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не свлазка а ледянка а если именно салазка то салазка , пироги . Правильный ответ Стружка , пироги,салазка .
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